В полосатом топе и мини-юбке: эффектная Хилария Болдуин сходила на балет

Хилария Болдуин / © Associated Press

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Супруги посетили весенний гала-концерт Американского театра балета на улице Cipriani South Street в Нью-Йорке.

41-летняя многодетная мать появилась на публике в черно-белом полосатом топе и белой миниатюрной юбке с черным бантом на талии и обута туфли на высоких каблуках и с открытыми носами.

Хилария Болдуин / © Associated Press

У Хиларии были распущены волосы, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на шее была цепочка с крестом с камнями. Знаменитость сделала черно-белый маникюр и надела несколько колец с камнями на пальцы. Ее макияж был выразительным, с пышными ресницами и нюдовыми губами.

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Хилария Болдуин / © Associated Press

Ее муж Алек Болдуин был в черном классическом костюме, белой рубашке и синем галстуке в мелкий принт. Перед камерами пара позировала в обнимку друг с другом.

Хилария и Алек Болдуин / © Associated Press