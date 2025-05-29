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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
351
Время на прочтение
1 мин

В полосатом топе и мини-юбке: эффектная Хилария Болдуин сходила на балет

Хилария Болдуин со своим мужем Алеком Болдуином вышла в светское общество.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Хилария Болдуин

Хилария Болдуин / © Associated Press

Супруги посетили весенний гала-концерт Американского театра балета на улице Cipriani South Street в Нью-Йорке.

41-летняя многодетная мать появилась на публике в черно-белом полосатом топе и белой миниатюрной юбке с черным бантом на талии и обута туфли на высоких каблуках и с открытыми носами.

Хилария Болдуин / © Associated Press

Хилария Болдуин / © Associated Press

У Хиларии были распущены волосы, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на шее была цепочка с крестом с камнями. Знаменитость сделала черно-белый маникюр и надела несколько колец с камнями на пальцы. Ее макияж был выразительным, с пышными ресницами и нюдовыми губами.

Хилария Болдуин / © Associated Press

Хилария Болдуин / © Associated Press

Ее муж Алек Болдуин был в черном классическом костюме, белой рубашке и синем галстуке в мелкий принт. Перед камерами пара позировала в обнимку друг с другом.

Хилария и Алек Болдуин / © Associated Press

Хилария и Алек Болдуин / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
351
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