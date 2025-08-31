ТСН в социальных сетях

В полосатом топе и молочно-белой юбке: стильная жена Роберта Паттинсона в объективах папарацци в Венеции

33-летняя британская модель и актриса — Сьюки Уотерхаус — приехала на Венецианский кинофестиваль.

Ольга Кузьменко
Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Знаменитость запечатлели, когда она выходила на пирс с водного такси в Венеции. Одета звезда была в полосатую футболку в морском стиле и молочно-белую юбку-миди, которую сочетала с лаковыми бордовыми балетками с застежками вокруг щиколотки, на которых были металлические заклепки. На плече у Сьюки висела огромная сумка, подобранная в тон ее обуви, а на лице были черные большие очки от солнца квадратной формы.

Девушка сделала лаконичную укладку и легкий макияж.

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

В тот же день супруга Роберта Паттинсона посетила фотоколл к фильму «Ломаный английский». Сьюки позировала фотографам в эффектном комплекте от бренда Rabanne с эффектом градиента, который включал топ и юбку сделанных из огромных золотых пайеток. Очень экстравагантный образ получился.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, что бразильская модель Изабели Фонтана появилась на дорожке в роскошном образе.

