В полосатом топе и шортах: Лили Коллинз сверкнула подкачанным прессом в Венеции

Работа над популярным комедийно-драматическим сериалом сейчас в самом разгаре, и съемки проходят не во Франции, а в Италии. Папарацци уже не раз фотографировали исполнительницу главной роли — 36-летнюю Лили Коллинз — во время работы. В своем Instagram она тоже часто показывает фото, сделанные в Венеции между съемками.

Так, на новых снимках Лили позирует в полосатом топе от Celine и льняном костюме с шортами. Ее образ дополняют черные шлепки Hermes, солнцезащитные очки и черная сумка. Привлекает внимание подкачанный пресс актрисы.

Также Лили сфотографировалась со своей коллегой по сериалу и подругой — 34-летней актрисой Эшли Парк. Девушки позировали в катере-водном такси.

Отметим, как стало известно недавно, премьера 5-го сезона сериала состоится 18 декабря. По словам Даррена Стара, создателя сериала, «Этот сезон — история двух городов: Рима и Парижа. Эмили, находясь на стыке двух городов, выводит любовь и жизнь на новый уровень».

Ранее, напомним, Лили Коллинз и ее муж впервые стали родителями. 31 января 2025-го у них родилась дочь, которую они назвали Туве Джейн. Девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства, за что на молодых родителей обрушилась волна хейта.