В полосатом жакете и мини-юбке в складку: Миа Риган появилась на Уимблдоне

Миа Риган / © Getty Images

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Бывшая девушка Ромео Бекхэма — Миа — появилась перед камерами фотографов в стильном аутфите. На ней была белая рубашка, полосатый жакет и галстук, а также полосатая мини-юбка в складку, а на плечи был наброшен нежно-розовый джемпер. Модель дополнила образ розовыми полосатыми гольфами, остроносыми туфлями-мюлями на каблуках, а в руке держала маленькую белую сумку в виде собачки.

Риган не так давно сменила цвет волос и перекрасилась из блондинки в шатенку, в этот раз модель собрала волосы в высокую прическу, на ее лоб спадала густая челка, а на лице был легкий макияж глаз и нежно-розовый блеск на губах.

Миа Риган / © Getty Images

Напомним, Уимблдонский теннисный турнир обычно посещают многие знаменитости. В первый день на трибунах был замечен Дэвид Бекхэм со своей мамой Сандрой, а также принцесса Беатрис с мамой Сарой Йоркской.

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Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images