В полосатой футболке и брюках: Кара Делевинь посетила Уимблдонский турнир

Кара Делевинь / © Getty Images

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Девушка приехала во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в черно-белой полосатой футболке, черном жилете и черных брюках, а обута была в босоножки на высоких каблуках.

На руке у Кары была коричневая объемная сумка из кожи. Светлые волосы модель распустила и сделала дневной макияж.

Кара Делевинь / © Getty Images

Несколькими днями ранее на Уимблдон приезжала старшая сестра Кары — Поппи Делевинь, которая недавно родила первенца. Звезда посетила седьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата и была одета в лук от Ralph Lauren.

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Поппи Делевинь / © Getty Images

Также вчера на Уимблдоне впервые в этом году появилась принцесса Уэльская Кэтрин.