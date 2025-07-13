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- Шоу-бизнес
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В полосатой футболке и брюках: Кара Делевинь посетила Уимблдонский турнир
32-летняя модель и актриса Кара Делевинь посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.
Девушка приехала во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в черно-белой полосатой футболке, черном жилете и черных брюках, а обута была в босоножки на высоких каблуках.
На руке у Кары была коричневая объемная сумка из кожи. Светлые волосы модель распустила и сделала дневной макияж.
Несколькими днями ранее на Уимблдон приезжала старшая сестра Кары — Поппи Делевинь, которая недавно родила первенца. Звезда посетила седьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата и была одета в лук от Ralph Lauren.
Также вчера на Уимблдоне впервые в этом году появилась принцесса Уэльская Кэтрин.