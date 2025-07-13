ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В полосатой футболке и брюках: Кара Делевинь посетила Уимблдонский турнир

32-летняя модель и актриса Кара Делевинь посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

Девушка приехала во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в черно-белой полосатой футболке, черном жилете и черных брюках, а обута была в босоножки на высоких каблуках.

На руке у Кары была коричневая объемная сумка из кожи. Светлые волосы модель распустила и сделала дневной макияж.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Несколькими днями ранее на Уимблдон приезжала старшая сестра Кары — Поппи Делевинь, которая недавно родила первенца. Звезда посетила седьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата и была одета в лук от Ralph Lauren.

Поппи Делевинь / © Getty Images

Поппи Делевинь / © Getty Images

Также вчера на Уимблдоне впервые в этом году появилась принцесса Уэльская Кэтрин.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie