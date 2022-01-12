В полосатой кофте и без макияжа: Дженнифер Гарнер сфотографировали в Лос-Анджелесе

В полосатой кофте и без макияжа: Дженнифер Гарнер сфотографировали в Лос-Анджелесе

Знаменитость выбрала для повседневных дел простой наряд и отказалась от декоративной косметики.

49-летняя актриса и бывшая супруга Бена Аффлека попала под прицел папарацци в престижном районе Пасифик Палисадес в Лос-Анджелесе. Дженнифер сфотографировали возле ее машины, когда она направлялась в школу, чтобы забрать сына.

Актриса была одета полосатую кофту и широкую юбку до колен. Образ Гарнер дополнила черными замшевыми лоферами, а на лице у нее совершенно не было макияжа.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Детей со школы Дженнифер забирает лично, иногда это также делает Бен Аффлек. Несколько раз актера фотографировали возле школы, пока он ждал детей. Напомним, что пара была вместе с 2004 до 2015 года и за это время у них родилось трое детей: дочери Вайолет Энн Аффлек и Серафина Роуз Элизабет Аффлек, а также сын Сэмюэл Гарнер Аффлек.

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