В полосатой кофте и без макияжа: Дженнифер Гарнер сфотографировали в Лос-Анджелесе

Знаменитость выбрала для повседневных дел простой наряд и отказалась от декоративной косметики.
49-летняя актриса и бывшая супруга Бена Аффлека попала под прицел папарацци в престижном районе Пасифик Палисадес в Лос-Анджелесе. Дженнифер сфотографировали возле ее машины, когда она направлялась в школу, чтобы забрать сына.
Актриса была одета полосатую кофту и широкую юбку до колен. Образ Гарнер дополнила черными замшевыми лоферами, а на лице у нее совершенно не было макияжа.
Детей со школы Дженнифер забирает лично, иногда это также делает Бен Аффлек. Несколько раз актера фотографировали возле школы, пока он ждал детей. Напомним, что пара была вместе с 2004 до 2015 года и за это время у них родилось трое детей: дочери Вайолет Энн Аффлек и Серафина Роуз Элизабет Аффлек, а также сын Сэмюэл Гарнер Аффлек.
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