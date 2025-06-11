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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

В полосатой мини-юбке и замшевых сапогах: Селена Гомес под прицелом папарацци

32-летняя певица и актриса снимается в пятом сезоне комедийного детектива «Убийства в одном здании».

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес попала в объективы папарацци на съемочной площадке в Нью-Йорке. Она выглядела мило.

На звезде был черный приталенный жакет с накладными карманами и темно-бордовая юбка в полоску.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Аутфит Гомес дополнила черными капроновыми колготами с принтом и замшевыми темно-синими высокими сапогами на шпильках.

У Селены была укладка с локонами, легкий макияж и лаконичные серьги-кольца в ушах.

Напомним, ранее на съемках Селена Гомес появилась в черном кожаном коротком платье и черных лосинах.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
296
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