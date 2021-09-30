В полосатой рубашке и брюках-палаццо: Оля Фреймут посетила премьеру фильма "007: Не время умирать"

В полосатой рубашке и брюках-палаццо: Оля Фреймут посетила премьеру фильма "007: Не время умирать"

Телеведущая первой оценила фильм о Джеймсе Бонде.

Вчера, 29 сентября, состоялась долгожданная премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде — "007: Не время умирать", которая состоялась в кинотеатре "Оскар". Событие посетила Оля Фреймут.

Телеведущая выбрала для своего выхода стильный наряд с элегантным акцентом. На ней была полосатая голубая рубашка с белым воротником с деликатной вышивкой и интересными манжетами-рюшами с красными буквами С, которые добавили ее луку элегантности.

Оля Фреймут / Алина Онопа, ТСН.ua

Верх звезда сочетала с красными брюками-палаццо с красным тонким ремешком и черной обувью. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Оли.

Оля Фреймут / Алина Онопа, ТСН.ua

В руке Фреймут держала кожаную коричневую сумку. Волосы она аккуратно уложила и сделала нежный макияж.

Оля Фреймут / Алина Онопа, ТСН.ua

Напомним, премьеру фильма о Бонде также посетила Катя Осадчая, которая выбрала лук в классических цветах.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

К слову, в 25-м фильме "бондианы" — "Не время умирать" — главную роль — агента 007 Джеймса Бонда — сыграл Дэниел Крейг. Это его пятый и последний фильм. Актер играл эту роль в течение 15 лет.

Эта лента стала самой дорогой из "бондианы", ее бюджет составил 250 миллионов долларов. Нового актера на главную роль Джеймса Бонда выберут в 2022 году.

В украинских кинотеатрах фильм идет с сегодняшнего дня.

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