- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 1 мин
В полосатой рубашке и джинсах с цветами и скелетом: Кэти Холмс в странном луке появилась на съемочной площадке
46-летняя актриса сейчас активно работает над новой лентой.
Папарацци подловили Кэти Холмс на съемочной площадке фильма «Счастливые часы» (Happy Hours ) в Нью-Йорке. В работе над этим проектом она выступает не только как актриса, но и как сценарист и режиссер.
Кэти предстала там в довольно странном образе. На ней была бело-розовая полосатая рубашка, черная футболка и джинсы, украшенные аппликациями в виде цветов, бабочек и скелета.
Наряд Холмс дополнил черной обувью и черной кожаной сумкой. Волосы у нее были уложены в локоны, а на лице отсутствовал макияж. На шее актрисы висел фотоаппарат в стиле ретро.
Фотографы также запечатлели Кэти вместе со своим коллегой по ленте — Джошуа Джексоном. Кстати, они вместе снимались в культовом американском сериале 90-х «Бухта Доусона». Кроме того, в это время между ними завертелись романтические отношения.