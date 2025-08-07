ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

В полосатой рубашке и джинсах с цветами и скелетом: Кэти Холмс в странном луке появилась на съемочной площадке

46-летняя актриса сейчас активно работает над новой лентой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Getty Images

Папарацци подловили Кэти Холмс на съемочной площадке фильма «Счастливые часы» (Happy Hours ) в Нью-Йорке. В работе над этим проектом она выступает не только как актриса, но и как сценарист и режиссер.

Кэти предстала там в довольно странном образе. На ней была бело-розовая полосатая рубашка, черная футболка и джинсы, украшенные аппликациями в виде цветов, бабочек и скелета.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Наряд Холмс дополнил черной обувью и черной кожаной сумкой. Волосы у нее были уложены в локоны, а на лице отсутствовал макияж. На шее актрисы висел фотоаппарат в стиле ретро.

Фотографы также запечатлели Кэти вместе со своим коллегой по ленте — Джошуа Джексоном. Кстати, они вместе снимались в культовом американском сериале 90-х «Бухта Доусона». Кроме того, в это время между ними завертелись романтические отношения.

Джошуа Джексон и Кэти Холмс / © Getty Images

Джошуа Джексон и Кэти Холмс / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie