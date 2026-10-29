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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В полосатой рубашке и крокодиловых ботфортах: стильный выход Кары Делевинь в Нью-Йорке

Модель с улыбкой встретила папарацци.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

Папарацци запечатлели Кару Делевинь на улице в Нью-Йорке. Звезду было не сразу узнать: она появилась с длинными темно-каштановыми волосами, уложенными волнами, и челкой, прикрывающей лоб.

Для выхода Кара выбрала черный жакет в тонкую светлую полоску. Под него она надела голубую рубашку с вертикальными полосками и контрастным белым воротником, оставив верхние пуговицы расстегнутыми.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Модель заправила рубашку в черные облегающие брюки, дополненные узким лакированным ремнем с тиснением под крокодиловую кожу. Особый эффект наряду придали черные остроносые ботфорты из крокодиловой кожи на шпильках.

На лице у Кары были прямоугольные очки в темно-бежевой оправе со слегка тонированными линзами. Делевинь также сделала макияж с акцентом на глазах и бордовый маникюр.

Напомним, Кара Делевинь в бархатном темно-фиолетовом жакете, надетом прямо на голое тело, пришла на модный показ бренда Tom Ford в Париже.

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