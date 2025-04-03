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- Шоу-бизнес
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В полосатой рубашке и легком костюме: стильная Кэти Холмс под прицелом папарацци
Ее расслабленный наряд — то что нужно для теплого весеннего дня.
Американская актриса Кэти Холмс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда прогуливалась по одному из модных районов Манхэттена. В тот день она оделась в своем любимом кэжуал стиле и дополнила образ большой черной сумкой Tote от бренда Brunello Cucinelli.
Также на Кэти был белый свободный костюм с брюками и жакетом, который она носила в сочетании с длинной полосатой рубашкой. Образ актрисы завершили очки-авиаторы и босоножки. Волосы Кэти распустила, а ее макияж на лице был очень минимальным и простым.
Этот наряд она продемонстрировала после того, как посетила премьеру мюзикла на Бродвее в черном платье-водолазке. Ее наряд был от бренда Aflalo и предательски ее подвело на красной дорожке, поскольку от вспышек камер просвечивалось.