В полосатой рубашке и широких брюках: беременная Дженнифер Лоуренс сходила на бейсбол

34-летняя актриса сейчас ждет второго ребенка. Вчера Дженнифер запечатлели по прибытию на первую бейсбольную игру Мировой серии "Доджерс" против "Янкиз" в Лос-Анджелесе, куда приехала вместе с мужем Куком Марони.

Лоуренс была одета в белую футболку, полосатую объемную рубашку и черные широкие брюки, а обута была в удобные кроссовки. У Дженнифер были распущены волосы, на лице солнцезащитные очки, на шее у нее было украшение, а в ушах серьги-висюльки с бриллиантами.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Напомним, на днях Лоуренс посетила премьеру документального фильма Zurwaski v Texas в Голливуде. Это был ее первый выход в свет после новостей о второй беременности. Актриса была в платье от Dior с асимметричной линией плеч и тонким черным ремнем, который подчеркивал ее уже заметно округлившийся живот.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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