В полосатой рубашке, розовом галстуке и широких брюках: Билли Айлиш на премьере романтической комедии "Барби"

Билли Айлиш стала гостьей премьерного показа романтической комедии "Барби" в Лос-Анджелесе. Артистка написала песню What Was I Made For?, которая стала саундтреком к фильму.

Перед фотокамерами Билли предстала в бледно-розовой рубашке в тонкую полоску, ярко-розовом галстуке и черных широких укороченных брюках. Аутфит она дополнила носками и ботинками на высокой платформе и с белыми шнуровками.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

В руке Айлиш держала бежевый свитер с розовой буквой B и маленькую розовую сумочку. Звезда сделала идеально ровную укладку с челкой, легкий макияж и украсила уши длинными серьгами.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

На розовой дорожке Билли позировала также со своим братом и партнером по написанию песен – Финнеасом О'Коннеллом, вышедшим в белом костюме, рубашке с цветочным принтом и белых мокасиных.

Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Напомним, исполнительница роли Барби – Марго Робби – сияла на мероприятии в роскошном черном вечернем платье от французского Модного дома Schiaparelli. Платье представляет собой копию культового образа куклы барби под названием Solo in the Spotlight, разработанной в 1960 годах.

В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля.

