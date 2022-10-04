В полосатых брюках и с простым макияжем: актриса Леа Сейду посетила показ Louis Vuitton в Париже

Она в очередной раз продемонстрировала французский шик.
"Девушка Бонда", 37-летняя французская актриса Леа Сейду, посетила показ Модного дома Louis Vuitton, который состоялся в Париже в рамках Недели моды. Бренд презентовал свою коллекцию прет-а-порте весна-лето 2023.
Леа появилась на мероприятии среди приглашенных гостей, поскольку уже много лет является амбассадором этого бренда и регулярно фигурирует в его рекламных кампаниях.
В этот раз она надела лаконичные полосатые брюки-дудочки и очень необычный топ квадратной формы, который украшала аппликация серебряными нитями. Дополнили этот образ черные туфли-лодочки и небольшая коричневая сумка с короткой ручкой и золотой монограммой бренда.
Макияж у француженки был максимально простым и элегантным. Лея просто накрасила губы красной помадой, немного использовала тон и подчеркнула брови.
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