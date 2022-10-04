В полосатых брюках и с простым макияжем: актриса Леа Сейду посетила показ Louis Vuitton в Париже

Она в очередной раз продемонстрировала французский шик.

"Девушка Бонда", 37-летняя французская актриса Леа Сейду, посетила показ Модного дома Louis Vuitton, который состоялся в Париже в рамках Недели моды. Бренд презентовал свою коллекцию прет-а-порте весна-лето 2023.

Леа появилась на мероприятии среди приглашенных гостей, поскольку уже много лет является амбассадором этого бренда и регулярно фигурирует в его рекламных кампаниях.

В этот раз она надела лаконичные полосатые брюки-дудочки и очень необычный топ квадратной формы, который украшала аппликация серебряными нитями. Дополнили этот образ черные туфли-лодочки и небольшая коричневая сумка с короткой ручкой и золотой монограммой бренда.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Макияж у француженки был максимально простым и элегантным. Лея просто накрасила губы красной помадой, немного использовала тон и подчеркнула брови.

Читайте также:

Леа Сейду на Каннском кинофестивале (8 фото)