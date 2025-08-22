- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
В полосатых штанах и туфлях цвета металлик: папарацци подловили похудевшую Серену Уильямс на улицах Нью-Йорка
43-летнюю экс-теннисистку не часто можно увидеть в публичных местах.
Серена Уильямс попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она куда-то спешила.
Экс-теннисистка выглядела стройно в стильном луке. На ней было серое боди и серые широкие укороченные брюки в белую полоску. Аутфит Серена дополнила туфлями-лодочками цвета металлик на шпильках и темно-синей бейсболкой.
Уильямс сделала красивую укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и коричневой помадой и маникюр мятного оттенка. В ушах у нее были серьги-кольца, на шее - цепочка, а на руке - часы с черным ремешком.
Напомним, Серена Уильямс на коктейльный прием в Лондоне пришла в желтом платье миди с цветочными аппликациями, которое было помятым на юбке.