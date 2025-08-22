В полосатых штанах и туфлях цвета металлик: папарацци подловили похудевшую Серену Уильямс на улицах Нью-Йорка

Серена Уильямс / © Getty Images

Серена Уильямс попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она куда-то спешила.

Экс-теннисистка выглядела стройно в стильном луке. На ней было серое боди и серые широкие укороченные брюки в белую полоску. Аутфит Серена дополнила туфлями-лодочками цвета металлик на шпильках и темно-синей бейсболкой.

Серена Уильямс / © Getty Images

Уильямс сделала красивую укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и коричневой помадой и маникюр мятного оттенка. В ушах у нее были серьги-кольца, на шее - цепочка, а на руке - часы с черным ремешком.

Напомним, Серена Уильямс на коктейльный прием в Лондоне пришла в желтом платье миди с цветочными аппликациями, которое было помятым на юбке.