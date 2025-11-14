- Дата публикации
В полотенце на голое тело: модель из Панамы соблазняет поклонников откровенным селфи
Грейси Бон пикантным фото взбудоражила воображение своих фолловеров.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон поделилась в Instagram Stories горячим селфи, на котором она предстала в провокационном образе.
Девушка позировала обнаженной в белом полотенце. Бон пикантно обнажила свое пышное декольте и часть бедра. Наверное модель сделала фото после душа.
Напомним, в прошлый раз Грейси Бон похвасталась пышными формами в разноцветном бикини с принтом.