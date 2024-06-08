В полупрозрачном комбинезоне и без бюстгальтера: модель блеснула пышной грудью по дороге на ивент

Модель, танцовщица и бывший профессиональный реслер, известная фанатам WWE как Келли Келли, – Барби Бланк Коба – попала под прицел папарацци по дороге на ивент White Fox Hot Summer Nights в Лос-Анджелесе.

Для выхода женщина выбрала пикантный лук. На ней был черный полупрозрачный комбинезон с откровенным декольте со шнуровкой, сквозь которое она блеснула пышной и сексуальной грудью.

Барби Бланк / Фото: Getty Images

Лук Барби дополнила прозрачно-черными босоножками и черным клатчем с золотой бахромой. Волосы она собрала в высокий хвост, сделала макияж с черными стрелками, длинный светлый маникюр, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руку – кольцом с бриллиантом.

Напомним, ранее Барби Бланк продемонстрировала на улицах Лос-Анджелеса аутфит в черном брючном костюме в полоску из стразов. Жакет она надела на голое тело.

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