В полупрозрачном комбинезоне от Mugler: Анна Тринчер продемонстрировала откровенный лук

В полупрозрачном комбинезоне от Mugler: Анна Тринчер продемонстрировала откровенный лук

Певица и блогер в сексуальном наряде продемонстрировала стройную фигуру.

Анна Тринчер опубликовала в Instagram снимки, на которых продемонстрировала откровенный образ. На концерте от радио Lux FM она выступила в сексуальном черном полупрозрачном комбинезоне от бренда Mugler.

Анна Тринчер / Instagram Анны Тринчер

В нем Тринчер похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами.

Анна Тринчер / Instagram Анны Тринчер

Свой образ знаменитость дополнила укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и красным маникюром.

Анна Тринчер / Instagram Анны Тринчер

В этом аутфите мы видели Анну также на концерте "Музыкальная платформа".

К слову, откровенные наряды от Mugler пользуются популярностью среди знаменитостей. В сексуальном луке этого бренда недавно появлялась на публике Талия Сторм. На красной дорожке премии BRIT Awards она блистала в кроп-топе с вырезами и полупрозрачных лосинах.

Таллия Сторм / Associated Press

Образ певица дополнила босоножками Giuseppe Zanotti, инкрустированными стразами на платформе и каблуках, ювелирной подвеской с ее именем на шее и сумкой Balenciaga, украшенной стразами.

В похожем наряде, как у Тринчер, Ирина Шейк приняла участие в показе коллекции Mugler сезона весна-лето 2021. В нем модель устроила фотосет перед зеркалом.

Обожает провокационные платья Mugler Меган Фокс. В этих откровенных нарядах актриса выглядит безупречно и сексуально.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Getty Images

Меган Фокс / Associated Press

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