В полупрозрачном наряде от Джона Гальяно: беременная Рианна очаровала публику образом на сцене "Оскара"

Она стала звездой церемонии, ведь, несмотря на то, что ничего не выиграла, запомнила одними из самых интересных нарядов.

Сейчас певица беременна вторым ребенком, но в отличии от других звезд, не прячет свой уже не маленький живот за балахонами, а гордо демонстрирует его публике. Это же звезда сделал и на сцене церемонии "Оскар", куда вышла, чтобы исполнить пронзительную песню Lift Me Up, ставшую саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Свое выступление она посвятила Чедвику Боузману - актеру сыгравшему Черную пантеру в первой части фильма. Он умер от онкологического заболевания в 2020 году.

На сцене певица появилась в ансамбле Haute Couture от Модного дома Maison Margiela, который для нее эксклюзивно создал модельер Джон Гальяно.

Рианна / Фото: Associated Press

Это был черный топ из шелкового тюля с вышивкой и темно-серебристо-синие брюки из шелковой парчи, черные кожаные перчатки и парчовые туфли-лодочки таби.

Рианна / Фото: Associated Press

Завершали образ роскошные украшения с бриллиантами, макияж и объемная укладка.

Рианна / Фото: Associated Press

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