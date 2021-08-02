В полупрозрачном наряде с глубоким декольте: роскошный образ Фриды Аасен

Модель и ее бойфренд проводят сейчас время в Италии.

Скандинавская красотка Фрида Аасен появилась на светском благотворительном гала-вечере, организованном люксовым ретейлером LuisaViaRoma совместно с международной организацией UNICEF. Мероприятие проходило на острове Капри.

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Фрида для своего появления выбрала эффектное черное платье от знаменитого ливанского модного бренда Elie Saab. Платье состояло из черного боди и с глубоким V-образным декольте и прозрачной юбки. Весь наряд модели был расшит пайетками и вышивкой, а вот талию красотки украшал широкий шифоновый пояс.

Свой образ Аасен завершила босоножками, макияжем, прической и крупными сережками с рубинами в ушах.

Фрида Аасен / Getty Images

На мероприятие Фрида прибыла в компании своего бойфренда Томми Чиабры, который является одним из председателей по сбору средств в Unicef. Томи тоже был очень стильный в белых брюках и бежевом пиджаке от итальянского бренда Brunello Cucinelli.

Фрида Аасен / Getty Images

Напомним, в наряде от Elie Saab Фрида недавно уже появлялась. Девушка позировала в золотистом платье от этого дизайнера на Каннском кинофестивале.

Фрида Аасен в Каннах / Getty Images

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