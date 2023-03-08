В полупрозрачном платье Dior: американская актриса в романтическом образе сияла на премьере фильма

В Лондоне прошла премьера супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов", которую посетила Рэйчел Зеглер. Она сыграла в ленте Антею, новую союзницу главного героя.

Молодая актриса выбрала для своего появления романтический образ. Она надела черное платье из кутюрной коллекции Fall 2022 Christian Dior. Наряд имел прозрачные епископские рукава, обнаженную линию плеч с рюшами и полупрозрачную юбку, расшитую зеленой флористической вышивкой.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Зеглер сделала элегантную прическу, нежный макияж и дополнила лук длинными бриллиантовыми серьгами. Пальцы она украсила бриллиантовыми кольцами.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Рэйчел также сфотографировалась с другими актерами фильма, среди которых Хелен Миррен и Люси Лью.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Напомним, Рэйчел Зеглер за дебютную роль Марии Васкес в экранизации мюзикла "Вестсайдская история" получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса — мюзикл или комедия", став самой молодой победительницей в возрасте 20 лет и первой актрисой колумбийского происхождения. Зеглер вошла в список Forbes "Forbes 30 Under 30".

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