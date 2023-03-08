Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В полупрозрачном платье Dior: американская актриса в романтическом образе сияла на премьере фильма

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
403
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В полупрозрачном платье Dior: американская актриса в романтическом образе сияла на премьере фильма

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Рэйчел Зеглер побывала на премьерном показе фильма "Шазам! Ярость богов".

В Лондоне прошла премьера супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов", которую посетила Рэйчел Зеглер. Она сыграла в ленте Антею, новую союзницу главного героя.

Молодая актриса выбрала для своего появления романтический образ. Она надела черное платье из кутюрной коллекции Fall 2022 Christian Dior. Наряд имел прозрачные епископские рукава, обнаженную линию плеч с рюшами и полупрозрачную юбку, расшитую зеленой флористической вышивкой.

Рейчел Зеглер / © Associated Press
Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Зеглер сделала элегантную прическу, нежный макияж и дополнила лук длинными бриллиантовыми серьгами. Пальцы она украсила бриллиантовыми кольцами.

Рейчел Зеглер / © Associated Press
Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Рэйчел также сфотографировалась с другими актерами фильма, среди которых Хелен Миррен и Люси Лью.

Рейчел Зеглер / © Associated Press
Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Напомним, Рэйчел Зеглер за дебютную роль Марии Васкес в экранизации мюзикла "Вестсайдская история" получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса — мюзикл или комедия", став самой молодой победительницей в возрасте 20 лет и первой актрисой колумбийского происхождения. Зеглер вошла в список Forbes "Forbes 30 Under 30".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
403
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация