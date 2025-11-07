В полупрозрачном платье: дочь Умы Турман посетила премьеру последнего сезона "Очень странных дел"

Майя Хоук / © Associated Press

Дочь голливудской звезды Умы Турман — 27-летняя актриса Майя Хоук — посетила премьеру пятого сезона сериала «Очень странные дела» в Лос-Анджелесе. В этом шоу девушка является исполнительницей одной из ключевых ролей.

На красной дорожке Майя появилась в нежном и очень лаконичном платье от Модного дома Prada. Она надела наряд из полупрозрачного шифона, который был без рукавов и с очень длинной юбкой со шлейфом. Платье просвечивалось, поэтому актриса надела с ним черное нижнее белье.

Волосы Майя распустила, дополнила наряд несколькими украшениями и нежнім макияжем.

Позировала на мероприятии актриса с коллегой по сериалу Джо Кири, который надел на премьеру последнего сезона культового сериала немного дерзкий образ в черном цвете от Модного дома Gucci.

Также премьеру посетила главная звезда шоу — 21-летняя Милли Бобби Браун. Девушка надела черный драматический наряд от бренда Rodarte с рюшами и перьями.