ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

В полупрозрачном платье: дочь Умы Турман посетила премьеру последнего сезона "Очень странных дел"

Платеь Майи было простым, но полностью соответствовало стилю, которы она для себя выбрала.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Майя Хоук

Майя Хоук / © Associated Press

Дочь голливудской звезды Умы Турман — 27-летняя актриса Майя Хоук — посетила премьеру пятого сезона сериала «Очень странные дела» в Лос-Анджелесе. В этом шоу девушка является исполнительницей одной из ключевых ролей.

На красной дорожке Майя появилась в нежном и очень лаконичном платье от Модного дома Prada. Она надела наряд из полупрозрачного шифона, который был без рукавов и с очень длинной юбкой со шлейфом. Платье просвечивалось, поэтому актриса надела с ним черное нижнее белье.

Майя Хоук / © Associated Press

Майя Хоук / © Associated Press

Волосы Майя распустила, дополнила наряд несколькими украшениями и нежнім макияжем.

Позировала на мероприятии актриса с коллегой по сериалу Джо Кири, который надел на премьеру последнего сезона культового сериала немного дерзкий образ в черном цвете от Модного дома Gucci.

Майя Хоук и Джо Кири / © Associated Press

Майя Хоук и Джо Кири / © Associated Press

Также премьеру посетила главная звезда шоу — 21-летняя Милли Бобби Браун. Девушка надела черный драматический наряд от бренда Rodarte с рюшами и перьями.

Милли Бобби Браун / © Associated Press

Милли Бобби Браун / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
183
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie