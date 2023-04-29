В полупрозрачном платье: Элизабет Дебики на премьере фильма "Стражи Галактики 3"

32-летняя Элизабет Дебики вышла к фотокамерами в обтягивающем и полупрозрачном платье от Oscar de la Renta. Наряд был без бретелек и расшит пайетками, а также с небольшим шлейфом. К платью она подобрала босоножки на каблуках от Aquazzura в оттенке металлик, а на шее у нее біло колье от Christian Dior.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Элизабет распустила длинные белокурые волосы и сделала легкий макияж.

Предстоящая часть кинематографической вселенной Marvel должна выйти 5 мая. Элизабет Дебики играет в фильме Аишу, которая является лидером Властелина, группы пришельцев, которые считают, что они превосходят другие расы.