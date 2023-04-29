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В полупрозрачном платье: Элизабет Дебики на премьере фильма "Стражи Галактики 3"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
726
Время на прочтение
1 мин
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В полупрозрачном платье: Элизабет Дебики на премьере фильма "Стражи Галактики 3"

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Австралийская актриса, сыгравшая в сериале "Корона" принцессу Диану - посетила мировую премьеру фильма "Стражи Галактики 3" от Marvel Studios в Голливуде.

32-летняя Элизабет Дебики вышла к фотокамерами в обтягивающем и полупрозрачном платье от Oscar de la Renta. Наряд был без бретелек и расшит пайетками, а также с небольшим шлейфом. К платью она подобрала босоножки на каблуках от Aquazzura в оттенке металлик, а на шее у нее біло колье от Christian Dior.

Элизабет Дебики / © Getty Images
Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Элизабет распустила длинные белокурые волосы и сделала легкий макияж.

Предстоящая часть кинематографической вселенной Marvel должна выйти 5 мая. Элизабет Дебики играет в фильме Аишу, которая является  лидером Властелина, группы пришельцев, которые считают, что они превосходят другие расы.

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Дата публикации
Просмотры
726
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