Засветила трусы в полупрозрачном платье: супермодель Кейт Мосс в эффектном луке на мероприятии

В этом образе модель была похожа на восточную принцессу из сказки.

Супермодель 90-х Кейт Мосс посетила мероприятие WSJ Innovator Awards, которое проводилось в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Перед камерами она появилась в эффектном образе - длинном платье Saint Laurent сложного оливкового цвета из коллекции весна-лето 2023, которое в начале осени была представлена на Неделе моды в Париже.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Наряд Кейт выполнен из тонкой полупрозрачной ткани, поэтому из-под платья было отчетливо видно ее черное белье.

Также у платья был небольшой вырез на животе, а верхняя часть перетекала в элегантный капюшон. При этом спина наряда была открытой.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Образ Мосс дополнила браслетами на запястьях, массивными черными туфлями, кулоном на шее и серьгами-люстрами. После фотосессии она сняла свой капюшон, продемонстрировав высокую прическу.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

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