В полупрозрачном платье и без бюстгальтера: британская актриса в провокационном луке вышла в свет

Элла Хант посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию награждения премии BAFTA Film Awards.

Для своего появления она выбрала полупрозрачное вязаное золотистое платье макси с высокой горловиной от Tom Ford. Под нарядом были трусы и не было бюстгальтера, поєтому соски она спрятала под нюдовыми наклейками. Платье хорошо облегало ее стройную фигуру.

Элла Хант / Фото: Getty Images

На руках у Хант были парные широкие золотые браслеты и кольца с камнями, а в ушах – маленькие серьги-кольца. Она собрала волосы сзади, в макияже подчеркнула глаза черным карандашом и сделала темно-бежевый маникюр. Золотой клатч-футляр завершил лук Эллы.

Напомним, на премии также побывала Флоренс Пью, которая предстала в роскошном серебряно-черном платье от бренда Harris Reed, которое очень идет ее фигуре.

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