В полупрозрачном платье и без бюстгальтера: Эмма Эрнан продемонстрировала стройную фигуру во время прогулки

Звезда реалити любит носить пикантные наряды, которыми подчеркивает свое подтянутое тело.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци в Западном Голливуде.
Блондинка, как всегда, выглядела эффектно. На ней было черное обтягивающее полупрозрачное платье с американской проймой, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.
Лук Эмма дополнила черными босоножками на шпильках и черной стеганной сумкой от Chanel.
У нее была объемная укладка с локонами, макияж с шоколадной помадой и белый маникюр. На лицо она надела черные солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а на запясте красовался браслет от Cartier.
Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла на прогулку в трикотажном обтягивающем платье голубого оттенка с белыми полосками.
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