В полупрозрачном платье и без бюстгальтера: Эмма Эрнан продемонстрировала стройную фигуру во время прогулки

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци в Западном Голливуде.

Блондинка, как всегда, выглядела эффектно. На ней было черное обтягивающее полупрозрачное платье с американской проймой, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Лук Эмма дополнила черными босоножками на шпильках и черной стеганной сумкой от Chanel.

У нее была объемная укладка с локонами, макияж с шоколадной помадой и белый маникюр. На лицо она надела черные солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а на запясте красовался браслет от Cartier.

Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла на прогулку в трикотажном обтягивающем платье голубого оттенка с белыми полосками.

Читайте также: