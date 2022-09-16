В полупрозрачном платье и без бюстгальтера: Эмма Уотсон в пикантном образе пришла на ужин

32-летняя звезда фильмов о "Гарри Поттере" в наряде от Alexander McQueen вышла в свет.

Эмма Уотсон стала гостьей ужина Фонда Керинг "Забота о женщинах", которая состоялась в Нью-Йорке.

Перед фотографами актриса предстала в нежном и пикантном одновременно образе. Она надела белое кружевное полупрозрачное платье Alexander McQueen с цветочной аппликацией, под которым отсутствовал бюстгальтер. Через тонкую ткань слегка просвечивалась ее грудь, что придавало луку перчинки.

Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

Платье имело обнаженную спину, которую Уотсон продемонстрировала фотографам.

Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

Аутфит Эмма дополнила черными босоножками на платформе и черным клатчем с шипами и черепом.

Звезда собрала волосы в скромный хвост, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и завершила лук серебряными украшениями с камнями от Pomelatto.

Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

На ужине побывала также Джоди Тернер-Смит, продемонстрировавшая яркий образ. На ней было длинное плиссированное платье от Gucci цвета Апероль, которое имело откровенное декольте, вырезы на талии и шлейф.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

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