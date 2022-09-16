В полупрозрачном платье и без бюстгальтера: Эмма Уотсон в пикантном образе пришла на ужин

32-летняя звезда фильмов о "Гарри Поттере" в наряде от Alexander McQueen вышла в свет.
Эмма Уотсон стала гостьей ужина Фонда Керинг "Забота о женщинах", которая состоялась в Нью-Йорке.
Перед фотографами актриса предстала в нежном и пикантном одновременно образе. Она надела белое кружевное полупрозрачное платье Alexander McQueen с цветочной аппликацией, под которым отсутствовал бюстгальтер. Через тонкую ткань слегка просвечивалась ее грудь, что придавало луку перчинки.
Платье имело обнаженную спину, которую Уотсон продемонстрировала фотографам.
Аутфит Эмма дополнила черными босоножками на платформе и черным клатчем с шипами и черепом.
Звезда собрала волосы в скромный хвост, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и завершила лук серебряными украшениями с камнями от Pomelatto.
На ужине побывала также Джоди Тернер-Смит, продемонстрировавшая яркий образ. На ней было длинное плиссированное платье от Gucci цвета Апероль, которое имело откровенное декольте, вырезы на талии и шлейф.
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