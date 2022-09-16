Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В полупрозрачном платье и без бюстгальтера: Эмма Уотсон в пикантном образе пришла на ужин

Дата публикации
Просмотры
266
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В полупрозрачном платье и без бюстгальтера: Эмма Уотсон в пикантном образе пришла на ужин

Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

32-летняя звезда фильмов о "Гарри Поттере" в наряде от Alexander McQueen вышла в свет.

Эмма Уотсон стала гостьей ужина Фонда Керинг "Забота о женщинах", которая состоялась в Нью-Йорке.

Перед фотографами актриса предстала в нежном и пикантном одновременно образе. Она надела белое кружевное полупрозрачное платье Alexander McQueen с цветочной аппликацией, под которым отсутствовал бюстгальтер. Через тонкую ткань слегка просвечивалась ее грудь, что придавало луку перчинки.

Эмма Уотсон / © Associated Press
Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

Платье имело обнаженную спину, которую Уотсон продемонстрировала фотографам.

Эмма Уотсон / © Associated Press
Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

Аутфит Эмма дополнила черными босоножками на платформе и черным клатчем с шипами и черепом.

Звезда собрала волосы в скромный хвост, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и завершила лук серебряными украшениями с камнями от Pomelatto.

Эмма Уотсон / © Associated Press
Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

На ужине побывала также Джоди Тернер-Смит, продемонстрировавшая яркий образ. На ней было длинное плиссированное платье от Gucci цвета Апероль, которое имело откровенное декольте, вырезы на талии и шлейф.

Джоди Тернер-Смит / © Associated Press
Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация