В полупрозрачном платье и кожаных перчатках: Виктория из Måneskin посетила модный показ

24-летняя Виктория Де Анджелис - участница группы Måneskin - посетила показ Roberto Cavalli, который состоялся в рамках Недели моды в Милане. На шоу итальянская звезда пришла в черном наряде от этого бренда.

Виктория Де Анджелис / Фото: Associated Press

На Виктории было платье, которое в верхней части украшали вязаные детали с вырезами, а юбка была практически прозрачной.

Образ артистка дополнила высокими черными кожаными перчатками, сумкой трендового оттенка марсала, а также босоножками с ремешками.

Виктория Де Анджелис / Фото: Associated Press

В не менее эффектном наряде она появилась на MTV Video Music Awards несколькими днями ранее. На ней было черное прозрачное платье. Известно, что несменным стилистом участницы Måneskin является украинка Анастасия Гутник со Львова.

Виктория Де Анджелис / Фото: Associated Press

Также отметим, что на MTV Video Music Awards Виктория и ее коллега по группе Måneskin Дамиано Давид позировали на мероприятии отдельно. Также солист коллектива анонсировал новый сольный проект.

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