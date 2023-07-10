В полупрозрачном платье и красивых украшениях: Эшли Грэм на премьере фильма "Барби"

35-летняя знаменитость и мама троих сыновей блистала на красной дорожке премьеры фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Перед камерами Грэм появилась в черном платье фасона русалка с прозрачной вставкой на бедрах и небольшим шлейфом. Образ модель дополнила черными босоножками на шпильке, массивными серьгами-висюльками, кольцом на пальце и розовым маникюром. Макияж Эшли сделала в нюдовых тонах, а волосы собрала в высокий хвост. Выглядела звезда шикарно.

Эшли Грэм не снималась в фильме "Барби", но она задействовала в съемках реалити-шоу Barbie Dreamhouse Challenge, премьера которого состоится 16 июля на HGTV. Модель является ведущей проекта, в котором восемь звездных команд превращают обычный дом в Южной Калифорнии в культовый "Дома мечты". Проект был приурочен как раз к выходу фильма "Барби".

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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