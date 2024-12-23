В полупрозрачном платье и с красивой укладкой: Рози Хантингтон-Уайтли с возлюбленным пришла на бой Усик – Фьюри

37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – и ее возлюбленный – 57-летний актер Джейсон Стэтхэм – прилетели на частном самолете в Саудовскую Аравию, где состоялся бой-реванш между боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Судя по всему, пара поддерживала последнего, ведь он, как и они, англичанин.

instagram.com/rosiehw

Как все прошло, модель показала в своем Instagram.

Рози и Джейсон следили за боем, сидя в первом ряду.

instagram.com/rosiehw

Для такого события Хантингтон-Уайтли выбрала длинное черное платье-водолазку, расшитое кристаллами, через которое просвечивалось ее нижнее белье. Это наряд от бренда Alaïa, его стоимость составляет 2900 евро. Свой вечерний образ модель дополнила клатчем-сердце тоже от этого бренда, красивой укладкой с локонами и макияжем с розовой помадой. Джейсон же надел темно-синий костюм в полоску и рубашку, а завершили его образ солнцезащитные очки.

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

Интересно, что такое же платье выбрала для своего выхода на красную дорожку Международного кинофестиваля на Красном море Джорджина Родригес. Свой образ она дополнила бежевыми босоножками, ярким макияжем, длинным красным маникюром, украшениями с бриллиантами и укладкой на один бок.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

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