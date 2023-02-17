В полупрозрачном платье и с пирсингом в носу: Тони Гаррн на красной дорожке

Манекенщица посетила показ фильма "Иди ко мне, детка" с Энн Хэтэуэй в главной роли, который открывал 73-й кинофестиваль Берлинале.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

Гранн надела черное полупрозрачное платье от Giorgio Armani, верх состоял из прозрачной ткани и лифа со стразами и макси-юбки тоже со стразами и пайетками. Лук Тони дополнила обувью с квадратными носками, черным маникюром, несколькими кольцами на пальцах и серьгами-висюльками. В носу у Гаррн был пирсинг, скорее всего, это серьга-обманка, несколько таких же серег были на одном ухе. Девушка сделала вечерний макияж и укладку с мокрым эффектом.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

На дорожке в день открытия фестиваля мы также видели Энн Хэтэуэй и председателя членов жюри Кристен Стюарт.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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