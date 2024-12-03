В полупрозрачном платье и с роскошным колье: красивая Деми Мур на кинопремии в Нью-Йорке

62-летняя актриса в костюме от Christian Dior появилась на ивенте.

Деми Мур посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию вручения кинопремии The Gothams Film Awards.

Для такого события она выбрала темно-баклажаново вечернее платье макси от Christian Dior, которое слегка просвечивалось. Одну из бретелек она спустила с плеча, что придало ее луку пикантности.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Шею актриса украсила роскошным бриллиантовым колье от Bulgari, а на руках красовались кольца с камнями от этого самого бренда.

Деми Мур / Фото: Associated Press

У Мур была идеально ровная укладка, макияж с розовыми румынами и глянцевым блеском на губах, а также молочный маникюр.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, Деми Мур подчеркнула фигуру золотым платьем Ralph Lauren.

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