В полупрозрачном платье и с роскошным колье: красивая Деми Мур на кинопремии в Нью-Йорке

62-летняя актриса в костюме от Christian Dior появилась на ивенте.
Деми Мур посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию вручения кинопремии The Gothams Film Awards.
Для такого события она выбрала темно-баклажаново вечернее платье макси от Christian Dior, которое слегка просвечивалось. Одну из бретелек она спустила с плеча, что придало ее луку пикантности.
Шею актриса украсила роскошным бриллиантовым колье от Bulgari, а на руках красовались кольца с камнями от этого самого бренда.
У Мур была идеально ровная укладка, макияж с розовыми румынами и глянцевым блеском на губах, а также молочный маникюр.
Напомним, Деми Мур подчеркнула фигуру золотым платьем Ralph Lauren.
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