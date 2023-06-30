В полупрозрачном платье и с сумкой Chanel: Пенелопа Крус блистала на фестивале

49-летняя испанская актриса была запечатлена в отеле Hotel du Palais Biarritz во время 1-го Международного кинофестиваля "Новые туманы" в Биаррице.

На публике знаменитость появилась в полупрозрачном макси-платье с принтом от Chanel, когда позировала на фотосессии, дополнив образ черными босоножками на платформе и маленькой розовой сумкой от Chanel.

Пенелопа Крус распустила свои каштановые волосы, сделала макияж и надела красивые серьги в форме цветков в уши. У нее был красный маникюр, а на пальце также сверкало кольцо.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

На фестивале Пенелопа Крус также блистала в черном кожаном мини-платье с глубоким декольте, крупными пуговицами и карманами спереди и выглядела очень эффектно.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Читайте также: