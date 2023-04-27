В полупрозрачном платье на премьеру сериала: Элизабет Олсен удивила выбором смелого наряда

В среду, 26 апреля, в Лос-Анджелесе состоялась презентация сериала "Любовь и смерть", основанного на реальной истории, произошедшей в 1980-х годах с женщиной по имени Кэнди Монтгомери - домохозяйки, которая из-за ревности убила свою лучшую подругу. Главную роль в сериале исполнила 34-летняя актриса Элизабет Олсен.

На мероприятии она появилась в кроваво-красной платье и босоножка от Givenchy.

Наряд был сделан из тонкой шелковой органзы и был немного прозрачным, из-за чего актриса показала публике немного больше, чем планировала - в зоне груди платье просвечивалось.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Также спереди на платье был необычный разрез, который открывал ноги звезды, а сзади платье украшал шлейф, вырезы на спине и большие банты. Образ актриса дополнила помадой в тон и собрала волосы.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Это платье бренд впервые представил в коллекции весна-лето 2023.

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