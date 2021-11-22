В полупрозрачном платье от David Koma: Оливия Родриго на музыкальной премии

В полупрозрачном платье от David Koma: Оливия Родриго на музыкальной премии

В США отгремел один из главных концертов года.

18-летняя Оливия Родриго впервые вышли на сцену церемонии American Music Awards, где исполнила свою эмоциональную песню Traitor. На церемонии она была номинирована сразу в семи категориях: "Артист года", "Любимая популярная песня", "Новый артист года", "Любимое музыкальное видео", "Любимый поп-альбом", "Любимая поп-песня", "Любимый поп-исполнитель". В результате победу Оливия одержала в номинации "Лучший новый исполнитель".

На красной дорожке перед началом мероприятия Оливия появилась в эффектном голубом наряде от бренда David Koma. Полупрозрачное платье на бретельках было полностью расшито пайетками, а его подол украшали страусиные перья. Под платье на Оливии были высокие трусы в тон наряду.

Оливия Родриго / Getty Images

Завершили этот образ серебристые босоножки, нежный макияж на лице, крупные серьги с камнями и укладка легкими локонами.

Оливия Родриго / Getty Images

Читайте также: