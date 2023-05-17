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В полупрозрачном платье от Schiaparelli: звезда "Эйфории" Сидни Суини на премьере фильма

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
327
Время на прочтение
1 мин
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В полупрозрачном платье от Schiaparelli: звезда "Эйфории" Сидни Суини на премьере фильма

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Актриса посетила показ фильма "Реалити" от HBO, где сыграла главную роль.

25-летняя американская актриса Сидни Суини, прославившаяся ролями в сериалах "Милые обманщицы", "Эйфория" и "Белый лотос", зарекомендовала себя не просто как восходящую звезду кино, но и как обладательнице хорошего вкуса. Девушка регулярно демонстрирует роскошные наряды от известных брендов на светских мероприятиях.

16 мая Сидни продемонстрировала образ от бренда Schiaparelli из коллекции весна-лето 2023. Это было полупрозрачное платье черного цвета украшенное тонкими рюшами.

Наряд она дополнила объемной укладкой, макияжем и несколькими украшениями от Fred Leighton.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press
Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Также отметим, что у Суини было роскошное платье на недавнем Met Gala, который прошел в Нью-Йорке. Это был наряд в нежно-розовом цвете от бренда Miu Miu, украшенный кристаллами и черным бантом.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
327
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