В полупрозрачном платье от Zuhair Murad: Джессика Альба в нежном образе посетила гала-вечер

43-летняя актриса в красивом наряде сияла на мероприятии.
Джессика Альба посетила гала-вечер Baby2Baby Gala, состоявшийся в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.
Для своего появления она выбрала темно-пудровое полупрозрачное платье макси от бренда Zuhair Murad, украшенное блестками. Наряд был без бретелек и имел пикантное декольте. На шее у нее была длинная накидка в тон.
Актриса уложила волосы в красивые локоны, сделала макияж с пышными ресницами, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а запястье – браслетом.
Напомним, Джессика Альба в ярком барби-образе сходила на утреннее шоу.
Читайте также:
- Они красавицы: дочери Джессики Альбы появились на публике в платьях своей знаменитой мамы
- В бермудах и блейзере: стильная Джессика Альба под прицелом папарацци
- В прозрачной блузе и юбке-карандаше: Джессика Альба пришла на интервью в деловом луке