В полупрозрачном платье от Zuhair Murad: Джессика Альба в нежном образе посетила гала-вечер

43-летняя актриса в красивом наряде сияла на мероприятии.

Джессика Альба посетила гала-вечер Baby2Baby Gala, состоявшийся в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.

Для своего появления она выбрала темно-пудровое полупрозрачное платье макси от бренда Zuhair Murad, украшенное блестками. Наряд был без бретелек и имел пикантное декольте. На шее у нее была длинная накидка в тон.

Джессика Альба / Фото: Associated Press

Актриса уложила волосы в красивые локоны, сделала макияж с пышными ресницами, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а запястье – браслетом.

Джессика Альба / Фото: Associated Press

Напомним, Джессика Альба в ярком барби-образе сходила на утреннее шоу.

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