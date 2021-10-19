В полупрозрачном платье: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан соблазнительно позировала в ванной

Девушка продемонстрировала эффектный образ в новой съемке.

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако – Анна Богдан, показала фолловерам в Instagram красивое видео с очередной съемки.

На нем красотка предстала в эффектном вечернем аутфите, в котором она была похожа на настоящую светскую львицу.

На Анне было черное полупрозрачное кружевное платье длины макси с пикантным декольте, которое она подняла и продемонстрировала свои стройные ноги.

Богдан соблазнительно и страстно позировала, демонстрируя свою сексуальность, в постели, у кровати на полу и в ванной комнате. Девушка выглядела очень привлекательно.

Свой аутфит она дополнила красивой укладкой с локонами, насыщенным макияжем с акцентом на черных стрелках и длинными серебряными серьгами.

В подписи к видео Аня посоветовала всем женщинам быть уверенными в себе и любить себя, и только тогда можно быть сексуальной и любимой другими.

"Самое привлекательное в женщине - это ее уверенность. Вы можете быть красивой, но, если вы не уверены в себе, вам не стать сексуальной. Вы должны любить себя, и тогда вас будут любить другие", - написала Богдан.

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