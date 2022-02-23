В полупрозрачном платье с цветами: победительница "Холостяка-11" позировала в ванне

В полупрозрачном платье с цветами: победительница "Холостяка-11" позировала в ванне

Анна Богдан продемонстрировала новый соблазнительный образ.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и девушка Михаила Заливако - Анна Богдан – опубликовала в Instagram новый снимок из пикантной фотосессии в двух вариантах – цветном и черно-белом.

Красотка позировала в ванне в соблазнительном аутфите. На ней было черное полупрозрачное платье с цветами, которое она приподняла, чтобы продемонстрировать красивые ноги.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

К наряду Аня обула черные босоножки на толстом каблуке. Волосы ее были уложены в аккуратную прическу, а на лице был макияж в бронзово-кофейных оттенках. Длинные серебристые серьги завершили роскошный лук Богдан.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Ранее Анна показала фото топлес.

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