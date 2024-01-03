В полупрозрачном платье с цветочными аппликациями: Деми Роуз похвасталась сексуальным декольте

28-летняя британская модель выбрала для своего выхода соблазнительный аутфит.

Деми Роуз опубликовала в Instagram Stories новый пикантный образ, в котором она сходила на одну из новогодних вечеринок.

Британская "Ким Кардашьян" надела полупрозрачное коричневое платье с цветочными аппликациями, американской проймой и откровенным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный сексуальный бюст.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми накрутила локоны и уложила волосы назад, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши лаконичными серьгами.

Роуз соблазнительно позировала на камеру, попивая игристое из бокала.

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз продемонстрировала соблазнительный образ в перламутровом бюстгальтере и прозрачной юбке.

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