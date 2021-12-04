В полупрозрачном платье с глубоким декольте и разрезом: образ Златы Огневич на финальной церемонии "Холостячки"

В полупрозрачном платье с глубоким декольте и разрезом: образ Златы Огневич на финальной церемонии "Холостячки"

Певица предстала перед мужчинами в красивом нежном аутфите.

Состоялся финал второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня проекта – певица Злата Огневич – выбрала мужчину, который завоевал ее сердце. Им стал 32-летний предприниматель Андрей Задворный.

На финальной церемонии артистка появилась в очень красивом, нежном и соблазнительном образе.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Златы Огневич

На Злате было длинное полупрозрачное платье цвета айвори с обнаженной спиной и шлейфом, расшитое флористическими мотивами из бисера и блесток.

Злата Огневич/Скрин видео

Наряд имел глубокое декольте, от которого трудно было отвести взгляд, и высокий разрез, позволивший звезде продемонстрировать стройные ноги.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Холостяк СТБ

Злата Огневич/Скрин видео

Платье прекрасно сидело на хрупкой фигуре Огневич и очень ей шло. Аутфит она дополнила белыми босоножками.

Злата Огневич/Скрин видео

Певице сделали элегантную прическу и нежный макияж. На шее у нее было деликатное украшение в виде камешка на тонкой цепочке. Белый маникюр завершил очаровательный лук Златы.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич, Андрей Задворный и Григорий Решетник / Instagram Златы Огневич

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