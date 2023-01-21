В полупрозрачном платье с глубоким декольте: жена Идриса Эльбы в сексуальном луке на мероприятии в Дубае

Жена британского актера Идриса Эльбы – Сабрина Дуор Эльба – посетила выставку Grand Reveal Weekend Atlantis The Royal в новой роскошной гостинице в Дубае.

Для такого события Сабрина выбрала сексуальный и элегантный одновременно аутфит. На ней было черное длинное полупрозрачное платье от Saint Laurent на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, открытую спину и прекрасно сидел на ее стройной фигуре. В этом платье она выглядела невероятно.

Сабрина Ельба / Фото: Getty Images

Лук модель дополнила черными босоножками, массивными парными браслетами и большими серьгами кольцами. Идеально ровная укладка боб-каре и макияж с акцентом на темно-бордовой помаде завершил образ.

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