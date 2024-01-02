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В полупрозрачном платье с камнями: модель Playboy продемонстрировала откровенный новогодний образ

В полупрозрачном платье с камнями: модель Playboy продемонстрировала откровенный новогодний образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1093
Время на прочтение
1 мин
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В полупрозрачном платье с камнями: модель Playboy продемонстрировала откровенный новогодний образ

Киндли Майерс

Кинли Майерс без белья пришла на праздничную вечеринку.

Американская модель Playboy – Киндли Майерс – опубликовала в Instagram снимки своего новогоднего образа.

На вечеринку она пришла в полупрозрачном мини-платье, расшитом стразами и камнями, с американским проемом и вырезами по бокам.

Киндли Майерс / ©
Киндли Майерс

Наряд Киндли скомбинировали с серебряными босоножками с камнями и бантиками и на шпильках, а также с сумкой с серебряными сразами.

Киндли Майерс / ©
Киндли Майерс

Майерс сделала укладку с локонами и вечерний макияж с акцентом на глазах. На руках у нее были браслеты и кольца.

Киндли Майерс / ©
Киндли Майерс

Напомним, ранее Киндли Майерс похвасталась пышным бюстом в бикини.

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Дата публикации
Просмотры
1093
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