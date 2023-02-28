В полупрозрачном платье с кисточками: Галь Гадот на показе Dior в Париже

Среди гостей модного мероприятия появилась звезда серии супергеройских фильмов о "Чудо-женщине" Галь Гадот.

Актриса выбрала для мероприятия черное полупрозрачное платье с кружевом. Верхняя часть наряда имела длинные рукава, а вот юбка была украшена кисточками.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Под платье Галь надела черное плотное белье, а также дополнила лук ботинками с тиснением.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Макияж и прическа у нее были очень лаконичными, а из украшений актриса надела только с серьги с бриллиантами и помолвочное кольцо.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Читайте также: