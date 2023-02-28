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В полупрозрачном платье с кисточками: Галь Гадот на показе Dior в Париже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
646
Время на прочтение
1 мин
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В полупрозрачном платье с кисточками: Галь Гадот на показе Dior в Париже

Галь Гадот / Фото: Associated Press

В Париже прошел показ коллекции прет-а-порте осень-зима 2023-2024 бренда Christian Dior.

Среди гостей модного мероприятия появилась звезда серии супергеройских фильмов о "Чудо-женщине" Галь Гадот.

Актриса выбрала для мероприятия черное полупрозрачное платье с кружевом. Верхняя часть наряда имела длинные рукава, а вот юбка была украшена кисточками. 

Галь Гадот / © Associated Press
Галь Гадот / Фото: Associated Press

Под платье Галь надела черное плотное белье, а также дополнила лук ботинками с тиснением.

Галь Гадот / © Associated Press
Галь Гадот / Фото: Associated Press

Макияж и прическа у нее были очень лаконичными, а из украшений актриса надела только с серьги с бриллиантами и помолвочное кольцо.

Галь Гадот / © Associated Press
Галь Гадот / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
646
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