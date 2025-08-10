- Дата публикации
В полупрозрачном платье с кристаллами: Ана де Армас в образе от Louis Vuitton блистала на премьере фильма в Японии
37-летняя актриса выглядела красиво на кинособытии в Токио.
Ана де Армас посетила премьеру криминального экшена "Балерина", которая состоялась в Roppongi Hills в Токио. Кинособытие стало завершающим в промо-туре этого фильма.
В спин-оффе франшизы о непобедимом ассасине "Джон Уик" актриса сыграла главную роль.
На мероприятии Ана предстала в элегантном образе. На ней был черный полупрозрачный наряд с длинными рукавами и шлейфом, который для нее на заказ создал бренд Louis Vuitton. Он был также украшен кристаллами, что добавило луку нотки гламура.
Аутфит де Армас дополнила черными сатиновыми босоножками на высоких платформах и шпильках. Она собрала волосы сзади, оставив пряди спереди спадать на лицо, и сделала макияж с черными стрелками и помадой темно-бежевого оттенка. Лаконичные украшения завершили лук звезды.
О фильме:
В центре сюжета ленты - хрупкая балерина Ева Макарро, которую жажда мести превращает в профессиональную убийцу. Выполняя задание от своего Директора (Анжелика Хьюстон), Ева узнает тайну убийства своего отца. На пути мести она встречается с самим Джоном Уиком (Киану Ривз). В фильме сочетаются безудержная энергия боевика и утонченная эстетика балетного искусства, открывая новую, неожиданную страницу вселенной Джона Уика.