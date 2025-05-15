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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

В полупрозрачном платье с кружевными деталями: Анджелину Джоли заметили возле ее бутика

Звезда своим образом наглядно демонстрировала понятие «тихая роскошь».

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Известная актриса посетила магазин своего бренда одежды Atelier Jolie, который она открыла в особом здании. Дело в том, что когда-то помещение принадлежало художнику Энди Уорхолу и в нем жил еще один известный художник — Жан-Мишель Баския. Именно граффити последнего украшают стены бутика.

Заметили Джоли, когда она выходила из здания. В тот день она была одета во все черное — цвет, который часто выбирает для своих повседневных нарядов.

Актриса носила полупрозрачное платье с оригинальной кружевной подкладкой, которое дополнила пальто с рукавами три четверти и туфлями на каблуках. Волосы она просто распустила, а на глаза надела очки квадратной формы.

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Похоже, что в тот день в ее бутике проходило какое-то мероприятие, поскольку там также была замечена актриса Сальма Хайек. Ее подловили папарацци, когда она покидала магазин в темно-синем костюме.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Согласно Daily Mail, в Atelier Jolie есть художественная галерея, а также проводятся занятия по креативному подходу к одежде. Внутри магазина представлена ​​одежда от устойчивых брендов со всего мира, собственная коллекция Atelier Jolie, произведения искусства и кафе Eat Offbeat, которым управляют беженцы.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли с сыном / © Associated Press

Анджелина Джоли с сыном / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли и ее дочь Захара / © Associated Press

Анджелина Джоли и ее дочь Захара / © Associated Press

Анджелина Джоли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

Анджелина Джоли / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
201
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