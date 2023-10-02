В полупрозрачном платье с перьями: Ева Лонгория вышла на подиум в асимметричном наряде

На этом шоу она появилась уже традиционно.
В Париже в рамках Недели моды состоялся звездный показ бренда L'Oreal, где дефилировали звездные красотки, которые были разного возраста и телосложения. Все они были одеты в наряды от именитых брендов.
Таким образом косметический бренд решил привлечь внимание к своим продуктам для волос и косметике.
Одной из тех, кто вышел на подиум была актриса Ева Лонгория. Мексиканско-американская звезда появилась в роскошном и гламурном платье-сетке ассиметричного фасона, поскольку спереди оно было коротким, а сзади длинным и имело шлейф.
Под платьем у Евы было бежевое боди, обула она гламурные босоножки с блестками, а также сделала укладку и, конечно же, яркий макияж.
В прошлом году звезда также выходила на подиум этого мероприятия и тогда тоже на ней было платье с перьями, но другого фасона.
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