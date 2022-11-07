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В полупрозрачном платье с перьями и декольте: соблазнительный аутфит немецкого фэшн-блогера

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
473
Время на прочтение
1 мин
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В полупрозрачном платье с перьями и декольте: соблазнительный аутфит немецкого фэшн-блогера

Каролайн Даур / Фото: Associated Press

27-летний немецкий фэшн-блогер и модель в роскошном образе lady in red пришел на светское событие.

Одной из самых эффектных на гала-концерте LACMA Art+Film Gala, состоявшемся в музее искусств в Лос-Анджелесе, была Каролайн Даур.

Девушка пришла на мероприятие в красном полупрозрачном платье от Gucci с драпировкой и перьями на рукавах и подоле. Наряд также имел глубокое пикантное декольте и разрез, который позволил Каролайн демонстрировать свои стройные ноги.

Каролайн Даур / © Associated Press
Каролайн Даур / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуке. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала нежный макияж и украсила уши элегантными длинными серьгами. Черные маникюр и педикюр завершили лук Даур.

Каролайн Даур / © Associated Press
Каролайн Даур / Фото: Associated Press

Напомним, красное платье от Gucci для гала-концерта выбрала и тайская актриса Прайя Лундберг. Акцент в ее аутфите был на глубоком соблазнительном декольте.

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Дата публикации
Просмотры
473
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