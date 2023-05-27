В полупрозрачном платье с перьями: леди Виктория Херви продемонстрировала стройные ноги на красной дорожке

46-летняя британская аристократка в пикантном аутфите пришла на Каннский кинофестиваль.

Леди Виктория Херви появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Аристократка сияла в пикантном аутфите. На ней было черное полупрозрачное платье, украшенное камнями, с двумя высокими разрезами, сквозь которые она продемонстрировала свои стройные ноги.

Наряд имел экстравагантный аксессуар в виде больших черных перьев. Аутфит Виктория дополнила черными босоножками на шпильках и черным клатчем из питоновой кожи, декорированным серебряной брошью с камнями.

Леди Виктория Херви / Фото: Associated Press

Леди Виктория сделала высокий пучок, макияж с акцентом на глазах, розовый педикюр и завершила лук серьгами-кольцами.

Напомним, на гала-концерт Better World Fund for Climate Gala во время Каннского кинофестиваля Херви пришла в вечернем платье сливового оттенка, которое переливалось камнями, с глубоким декольте.

Читайте также: