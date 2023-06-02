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В полупрозрачном платье с разрезом до бедра: Ева Лонгория продемонстрировала стройные ноги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
1 мин
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В полупрозрачном платье с разрезом до бедра: Ева Лонгория продемонстрировала стройные ноги

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

48-летняя актриса в образе total black посетила светское мероприятие.

Ева Лонгория посетила открытие Международного латиноамериканского кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Там актриса появилась в соблазнительном вечернем образе.

Она надела черное полупрозрачное платье макси со шлейфом и разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила атласными черными босоножками на платформе и высоких шпильках. Волосы Ева собрала в элегантную прическу с локонами и сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами. Красный маникюр и педикюр завершили лук актрисы.

Напомним, Ева Лонгория в кожаном платье без рукавов, украшенном цветами, посетила вечеринку Raising Our Voices.

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Дата публикации
Просмотры
680
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